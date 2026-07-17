Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart zurück

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,81 Prozent auf 18 181,08 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,330 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,534 Prozent tiefer bei 18 231,72 Punkten, nach 18 329,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 165,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 232,70 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,740 Prozent nach oben. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 18 475,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 268,79 Punkte. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 18 140,91 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,76 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 5,93 Prozent auf 61,65 EUR), STO SE (+ 0,92 Prozent auf 98,50 EUR), Shelly (+ 0,53 Prozent auf 57,00 EUR), Klöckner (+ 0,33 Prozent auf 12,34 EUR) und HelloFresh (+ 0,28 Prozent auf 3,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen LPKF Laser Electronics (-5,28 Prozent auf 15,25 EUR), PVA TePla (-5,04 Prozent auf 36,54 EUR), Vincorion (-4,03 Prozent auf 17,15 EUR), Dermapharm (-3,78 Prozent auf 42,00 EUR) und Medios (-3,50 Prozent auf 12,14 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die LPKF Laser Electronics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 45 493 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 3,574 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at