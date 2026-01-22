Handel in Frankfurt: SDAX gibt nachmittags Gas

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 3,10 Prozent fester bei 18 275,06 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 94,360 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,25 Prozent auf 17 947,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17 724,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 947,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 277,82 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der SDAX 16 818,42 Punkte auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Wert von 17 115,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der SDAX einen Wert von 14 120,49 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,30 Prozent aufwärts. Bei 18 392,27 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 10,20 Prozent auf 37,60 EUR), secunet Security Networks (+ 8,01 Prozent auf 205,00 EUR), Mutares (+ 6,69 Prozent auf 33,50 EUR), Gerresheimer (+ 6,32 Prozent auf 26,58 EUR) und CANCOM SE (+ 6,26 Prozent auf 28,85 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Alzchem Group (-2,15 Prozent auf 154,60 EUR), Drägerwerk (-0,69 Prozent auf 85,80 EUR), Klöckner (+ 0,00 Prozent auf 11,04 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 22,00 EUR) und ATOSS Software (+ 0,00 Prozent auf 99,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 405 122 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 9,798 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,13 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at