Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Der SDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,77 Prozent leichter bei 16 575,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,939 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,820 Prozent leichter bei 16 735,54 Punkten, nach 16 873,84 Punkten am Vortag.

Bei 16 575,97 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 735,54 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 1,55 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 17 983,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, stand der SDAX bei 16 732,54 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 16 525,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 4,49 Prozent zurück. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 575,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 3,66 Prozent auf 28,30 EUR), Einhell Germany vz (+ 2,01 Prozent auf 76,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,15 Prozent auf 61,60 EUR), PNE (+ 0,87 Prozent auf 8,11 EUR) und 1&1 (+ 0,66 Prozent auf 22,80 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Kontron (-7,12 Prozent auf 19,95 EUR), Salzgitter (-5,23 Prozent auf 38,42 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,56 Prozent auf 1,38 EUR), pbb (-4,30 Prozent auf 2,85 EUR) und Mutares (-4,24 Prozent auf 28,20 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 318 873 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,993 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at