Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach

Der SDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent leichter bei 18 574,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 95,544 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,662 Prozent leichter bei 18 606,40 Punkten, nach 18 730,44 Punkten am Vortag.

Bei 18 562,67 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 606,40 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 2,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 18 302,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, stand der SDAX bei 19 043,66 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 16 444,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,02 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Deutsche Euroshop (+ 1,10 Prozent auf 18,32 EUR), 1&1 (+ 1,07 Prozent auf 23,70 EUR), Shelly (+ 0,98 Prozent auf 62,10 EUR), Energiekontor (+ 0,81 Prozent auf 24,85 EUR) und grenke (+ 0,52 Prozent auf 11,50 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen GFT SE (-2,47 Prozent auf 25,65 EUR), SMA Solar (-2,43 Prozent auf 56,30 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,27 Prozent auf 21,50 EUR), Stabilus SE (-2,05 Prozent auf 16,28 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,02 Prozent auf 32,04 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 124 136 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,184 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at