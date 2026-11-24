Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,43 Prozent auf 17 058,95 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 84,432 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,021 Prozent auf 17 136,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17 133,13 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 038,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 218,54 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 18 106,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 437,38 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Wert von 16 053,96 Punkten auf.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,71 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Befesa (+ 3,20 Prozent auf 38,65 EUR), 1&1 (+ 2,42 Prozent auf 25,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,36 Prozent auf 1,00 EUR), OHB SE (+ 2,22 Prozent auf 184,00 EUR) und Vincorion (+ 1,70 Prozent auf 15,57 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,61 Prozent auf 62,20 EUR), SCHOTT Pharma (-4,72 Prozent auf 21,20 EUR), Wacker Neuson SE (-3,35 Prozent auf 19,06 EUR), PVA TePla (-2,67 Prozent auf 26,24 EUR) und Hypoport SE (-2,64 Prozent auf 77,45 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 446 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,203 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,31 zu Buche schlagen. Mit 9,08 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at