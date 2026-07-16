Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich freundlich

Heute wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,26 Prozent fester bei 18 309,77 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 87,872 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,168 Prozent stärker bei 18 292,86 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 262,13 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 213,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 317,83 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 1,45 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.06.2026, lag der SDAX noch bei 18 423,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 978,27 Punkten auf. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 16.07.2025, bei 17 872,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,50 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Ottobock (+ 7,81 Prozent auf 58,00 EUR), INDUS (+ 3,21 Prozent auf 27,35 EUR), Drägerwerk (+ 2,68 Prozent auf 88,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,48 Prozent auf 33,08 EUR) und Medios (+ 2,44 Prozent auf 12,58 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-6,20 Prozent auf 58,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-5,29 Prozent auf 16,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,28 Prozent auf 61,90 EUR), PVA TePla (-3,07 Prozent auf 38,48 EUR) und KSB SE (-2,20 Prozent auf 802,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 211 987 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,627 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie hat mit 2,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at