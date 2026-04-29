Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,34 Prozent auf 17 649,84 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 89,093 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,425 Prozent höher bei 17 665,32 Punkten, nach 17 590,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 630,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 721,89 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,600 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 16 338,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, betrug der SDAX-Kurs 17 987,96 Punkte. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 15 631,14 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,69 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 6,14 Prozent auf 74,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,26 Prozent auf 38,64 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 3,60 Prozent auf 51,80 EUR), PVA TePla (+ 3,25 Prozent auf 34,98 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,80 Prozent auf 176,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen pbb (-2,87 Prozent auf 3,18 EUR), Sixt SE St (-2,82 Prozent auf 67,25 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,46 Prozent auf 71,25 EUR), Fielmann (-2,27 Prozent auf 43,15 EUR) und Drägerwerk (-1,95 Prozent auf 90,50 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 852 523 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 3,989 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at