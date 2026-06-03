Handel in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Minus

Der SDAX bewegt sich am dritten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Mittwoch verbucht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,67 Prozent auf 18 916,85 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 92,623 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,617 Prozent tiefer bei 18 926,16 Punkten, nach 19 043,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 998,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 888,62 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,12 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 17 911,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der SDAX bei 17 094,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 697,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,00 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SAF-HOLLAND SE (+ 5,49 Prozent auf 20,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,41 Prozent auf 98,15 EUR), Douglas (+ 3,51 Prozent auf 9,15 EUR), Nagarro SE (+ 1,27 Prozent auf 41,36 EUR) und 1&1 (+ 1,06 Prozent auf 23,85 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen TeamViewer (-4,48 Prozent auf 6,07 EUR), Energiekontor (-3,97 Prozent auf 43,50 EUR), Alzchem Group (-3,93 Prozent auf 185,90 EUR), Dürr (-3,76 Prozent auf 20,45 EUR) und Hypoport SE (-2,85 Prozent auf 80,15 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 383 777 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,139 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at