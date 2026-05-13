Handel in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus

So bewegt sich der SDAX am dritten Tag der Woche.

Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,08 Prozent aufwärts auf 18 292,51 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,839 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,675 Prozent auf 18 219,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18 097,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 338,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 215,00 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 270,11 Punkten auf. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 17 840,08 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 16 687,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,40 Prozent. Bei 18 717,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 13,52 Prozent auf 37,96 EUR), pbb (+ 9,76 Prozent auf 3,51 EUR), SFC Energy (+ 7,07 Prozent auf 20,45 EUR), Sixt SE St (+ 6,09 Prozent auf 73,20 EUR) und JOST Werke (+ 5,19 Prozent auf 54,70 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil EVOTEC SE (-9,65 Prozent auf 4,59 EUR), Carl Zeiss Meditec (-9,12 Prozent auf 26,10 EUR), CANCOM SE (-1,76 Prozent auf 25,15 EUR), Medios (-1,72 Prozent auf 12,58 EUR) und Ottobock (-1,45 Prozent auf 61,30 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1 195 935 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Ottobock-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,012 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,74 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at