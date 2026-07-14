Handel in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der SDAX notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,88 Prozent auf 18 125,27 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 87,789 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,298 Prozent auf 18 231,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 286,12 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 240,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 102,27 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der SDAX bei 18 377,20 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 14.04.2026, einen Wert von 17 682,27 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 17 803,23 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,43 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Befesa (+ 4,31 Prozent auf 33,85 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,60 Prozent auf 32,26 EUR), Shelly (+ 2,82 Prozent auf 58,30 EUR), Drägerwerk (+ 2,46 Prozent auf 87,30 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 2,29 Prozent auf 64,65 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil EVOTEC SE (-29,30 Prozent auf 3,49 EUR), Vossloh (-6,50 Prozent auf 58,25 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,79 Prozent auf 30,68 EUR), SCHOTT Pharma (-2,17 Prozent auf 20,30 EUR) und ASTA Energy Solutions (-1,88 Prozent auf 62,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1 287 881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX mit 3,640 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,81 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at