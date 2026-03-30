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Index im Blick 30.03.2026 09:29:01

Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,16 Prozent schwächer bei 16 149,58 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 83,065 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,460 Prozent auf 16 263,20 Punkte an der Kurstafel, nach 16 338,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 16 263,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 126,99 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der SDAX bei 18 194,96 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.12.2025, den Stand von 17 174,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, lag der SDAX bei 15 624,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,95 Prozent nach unten. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 2,13 Prozent auf 71,90 EUR), Ottobock (+ 1,90 Prozent auf 53,65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,74 Prozent auf 44,32 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 0,76 Prozent auf 39,60 EUR) und Kontron (+ 0,74 Prozent auf 19,18 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-15,32 Prozent auf 44,16 EUR), SMA Solar (-4,73 Prozent auf 44,30 EUR), secunet Security Networks (-3,63 Prozent auf 164,40 EUR), Mutares (-3,34 Prozent auf 28,90 EUR) und PVA TePla (-2,77 Prozent auf 30,20 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 51 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,051 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,90 1,10% 1&1 AG
grenke AG 12,28 -1,13% grenke AG
Hypoport SE 69,90 -0,85% Hypoport SE
init innovation in traffic systems SE 39,30 0,26% init innovation in traffic systems SE
Kontron 19,12 1,65% Kontron
Mutares 28,45 -5,01% Mutares
Ottobock 53,10 1,43% Ottobock
PVA TePla AG 30,56 0,53% PVA TePla AG
secunet Security Networks AG 160,40 -5,42% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 46,32 1,31% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,52 -5,23% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 44,12 3,18% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 202,78 -0,83%

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