Handel in Frankfurt: SDAX sackt letztendlich ab

Der SDAX verlor im XETRA-Handel schlussendlich 0,56 Prozent auf 18 372,61 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,672 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,092 Prozent auf 18 458,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18 475,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 237,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 478,10 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 1,21 Prozent nach. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 18.05.2026, einen Stand von 18 429,44 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.03.2026, den Wert von 16 873,84 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 16 685,74 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,86 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit NORMA Group SE (+ 4,80 Prozent auf 17,92 EUR), SMA Solar (+ 3,75 Prozent auf 55,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,13) Prozent auf 178,00 EUR), PNE (+ 2,67 Prozent auf 10,78 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 2,41 Prozent auf 70,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen CANCOM SE (-6,94 Prozent auf 24,15 EUR), Douglas (-6,36 Prozent auf 8,10 EUR), GFT SE (-4,77 Prozent auf 21,95 EUR), EVOTEC SE (-4,06 Prozent auf 4,54 EUR) und TeamViewer (-3,98 Prozent auf 5,19 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 069 618 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,025 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at