Handel in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsstart ab

So bewegt sich der SDAX heute.

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 1,87 Prozent auf 17 877,08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,431 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,585 Prozent auf 18 111,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18 217,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 111,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 877,08 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 194,70 Punkte. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 18 524,47 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Stand von 16 543,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,00 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Deutsche Euroshop (+ 1,25 Prozent auf 16,26 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,52 Prozent auf 35,02 EUR), KWS SAAT SE (+ 0,00) Prozent auf 66,50 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 21,90 EUR) und Springer Nature (+ 0,00 Prozent auf 20,55 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen TeamViewer (-20,26 Prozent auf 5,77 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,85 Prozent auf 10,00 EUR), GFT SE (-3,69 Prozent auf 27,40 EUR), SGL Carbon SE (-3,18 Prozent auf 4,87 EUR) und secunet Security Networks (-3,12 Prozent auf 233,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 699 716 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,097 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,67 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at