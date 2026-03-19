Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt nachmittags.

Am Donnerstag verliert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 2,61 Prozent auf 16 433,25 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,939 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,820 Prozent leichter bei 16 735,54 Punkten, nach 16 873,84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 16 300,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 735,54 Zähler.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 2,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 983,05 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 732,54 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 16 525,39 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 300,99 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Springer Nature (+ 3,94 Prozent auf 18,46 EUR), 1&1 (+ 2,65 Prozent auf 23,25 EUR), PVA TePla (+ 1,98 Prozent auf 27,84 EUR), ATOSS Software (+ 1,36 Prozent auf 82,00 EUR) und SMA Solar (+ 1,27 Prozent auf 36,62 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Salzgitter (-10,95 Prozent auf 36,10 EUR), Hypoport SE (-8,19 Prozent auf 79,60 EUR), Kontron (-7,68 Prozent auf 19,83 EUR), Mutares (-5,94 Prozent auf 27,70 EUR) und DEUTZ (-5,79 Prozent auf 9,12 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Kontron-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 788 715 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 3,993 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at