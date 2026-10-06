Handel in Frankfurt: SDAX steigt nachmittags

Am Dienstag klettert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1,43 Prozent auf 18 420,05 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90,738 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,438 Prozent stärker bei 18 240,24 Punkten, nach 18 160,62 Punkten am Vortag.

Bei 18 233,79 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 457,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 18 734,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 539,47 Punkten auf. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Wert von 17 476,51 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,13 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,69 Prozent auf 69,70 EUR), SCHOTT Pharma (+ 5,47 Prozent auf 26,05 EUR), Medios (+ 4,66) Prozent auf 10,78 EUR), secunet Security Networks (+ 4,63 Prozent auf 260,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 4,52 Prozent auf 3,10 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Deutsche Euroshop (-3,84 Prozent auf 17,04 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,03 Prozent auf 26,02 EUR), 1&1 (-1,65 Prozent auf 23,85 EUR), tonies (-1,19 Prozent auf 11,58 EUR) und OHB SE (-1,16 Prozent auf 169,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 425 096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,282 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at