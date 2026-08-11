Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Dienstagmittag Abschläge

Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,46 Prozent auf 18 455,57 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,691 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,121 Prozent stärker bei 18 563,00 Punkten, nach 18 540,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 18 564,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 432,43 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 18 128,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der SDAX auf 18 556,07 Punkte taxiert. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 17 194,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,34 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 3,19 Prozent auf 31,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,48 Prozent auf 30,62 EUR), SMA Solar (+ 1,65 Prozent auf 55,60 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,49 Prozent auf 7,50 EUR) und Befesa (+ 1,25 Prozent auf 36,45 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen PNE (-19,82 Prozent auf 7,93 EUR), CANCOM SE (-7,90 Prozent auf 22,15 EUR), Wacker Neuson SE (-3,22 Prozent auf 21,05 EUR), Hypoport SE (-2,15 Prozent auf 84,30 EUR) und INDUS (-1,98 Prozent auf 29,65 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die PNE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 522 436 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX mit 4,028 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at