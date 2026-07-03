Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,33 Prozent fester bei 18 471,21 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 87,646 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,398 Prozent auf 18 301,72 Punkte an der Kurstafel, nach 18 229,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 502,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 297,19 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 3,41 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Stand von 18 769,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 16 724,07 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 17 599,59 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,43 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Befesa (+ 7,16 Prozent auf 31,45 EUR), PVA TePla (+ 5,89 Prozent auf 41,72 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,73 Prozent auf 20,30 EUR), Vossloh (+ 5,50 Prozent auf 70,00 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 4,96 Prozent auf 72,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil TeamViewer (-2,29 Prozent auf 5,12 EUR), SMA Solar (-1,61 Prozent auf 57,90 EUR), Springer Nature (-1,18 Prozent auf 18,46 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,16 Prozent auf 30,64 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,15 Prozent auf 17,26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 675 135 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 3,815 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at