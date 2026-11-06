Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Der SDAX zeigt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Am Freitag notiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,00 Prozent leichter bei 17 846,26 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,510 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,660 Prozent tiefer bei 17 907,11 Punkten, nach 18 026,06 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 773,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 053,07 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,24 Prozent nach unten. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 18 384,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, stand der SDAX bei 18 564,81 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 15 932,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 6,38 Prozent auf 25,00 EUR), SMA Solar (+ 4,42 Prozent auf 51,25 EUR), JOST Werke (+ 3,46 Prozent auf 59,80 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2,97 Prozent auf 32,90 EUR) und PVA TePla (+ 2,78 Prozent auf 27,34 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen HelloFresh (-7,86 Prozent auf 3,07 EUR), Hypoport SE (-4,39 Prozent auf 87,20 EUR), Stabilus SE (-4,08 Prozent auf 15,52 EUR), ATOSS Software (-4,06 Prozent auf 89,80 EUR) und Adtran Networks SE (-3,74 Prozent auf 20,60 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 786 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,37 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at