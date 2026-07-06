SFC Energy Aktie

SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Marktbericht 06.07.2026 17:58:47

Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Der SDAX beendete den Montagshandel stabil.

Am Montag schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 18 538,30 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,304 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,081 Prozent fester bei 18 554,78 Punkten, nach 18 539,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 455,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 626,90 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 18 433,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 16 724,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 480,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,81 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SFC Energy (+ 9,25 Prozent auf 21,50 EUR), SCHOTT Pharma (+ 7,22 Prozent auf 18,70 EUR), Sixt SE St (+ 3,55 Prozent auf 68,60 EUR), Vincorion (+ 3,12 Prozent auf 18,82 EUR) und TeamViewer (+ 2,79 Prozent auf 5,35 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SMA Solar (-3,91 Prozent auf 57,80 EUR), PVA TePla (-3,83 Prozent auf 40,14 EUR), Hypoport SE (-3,26 Prozent auf 88,95 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,06 Prozent auf 69,80 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,88 Prozent auf 1,38 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 851 705 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,686 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SFC Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SFC Energy AG

mehr Analysen
11:03 SFC Energy Buy Warburg Research
29.05.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research
14.05.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASTA Energy Solutions 68,80 -3,64% ASTA Energy Solutions
Fielmann AG 44,00 0,34% Fielmann AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,40 -0,78% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 3,94 -2,55% HelloFresh
HORNBACH Holding 81,20 -0,37% HORNBACH Holding
Hypoport SE 88,70 -2,85% Hypoport SE
Mutares 28,20 -1,05% Mutares
PVA TePla AG 39,98 -3,76% PVA TePla AG
SCHOTT Pharma 18,84 8,78% SCHOTT Pharma
SFC Energy AG 21,55 9,17% SFC Energy AG
Sixt SE St. 68,25 2,94% Sixt SE St.
SMA Solar AG 57,55 -3,28% SMA Solar AG
TeamViewer 5,32 2,21% TeamViewer
Vincorion 18,70 2,97% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 539,47 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen