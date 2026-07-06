Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Am Montag schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 18 538,30 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,304 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,081 Prozent fester bei 18 554,78 Punkten, nach 18 539,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 455,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 626,90 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 18 433,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 16 724,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 480,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,81 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SFC Energy (+ 9,25 Prozent auf 21,50 EUR), SCHOTT Pharma (+ 7,22 Prozent auf 18,70 EUR), Sixt SE St (+ 3,55 Prozent auf 68,60 EUR), Vincorion (+ 3,12 Prozent auf 18,82 EUR) und TeamViewer (+ 2,79 Prozent auf 5,35 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SMA Solar (-3,91 Prozent auf 57,80 EUR), PVA TePla (-3,83 Prozent auf 40,14 EUR), Hypoport SE (-3,26 Prozent auf 88,95 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,06 Prozent auf 69,80 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-2,88 Prozent auf 1,38 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 851 705 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,686 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at