Handel in Frankfurt: SDAX wenig bewegt

Der SDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent stärker bei 16 053,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 78,850 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,106 Prozent auf 16 070,93 Punkte an der Kurstafel, nach 16 053,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 978,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 123,45 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 17 371,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 177,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wurde der SDAX mit 13 510,41 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,60 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Formycon (+ 5,75 Prozent auf 23,90 EUR), ProCredit (+ 4,95 Prozent auf 8,06 EUR), Mutares (+ 3,26 Prozent auf 26,95 EUR), Medios (+ 3,13 Prozent auf 14,52 EUR) und Salzgitter (+ 2,98 Prozent auf 29,76 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen thyssenkrupp nucera (-7,68 Prozent auf 7,51 EUR), SMA Solar (-4,39 Prozent auf 31,38 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,06 Prozent auf 82,80 EUR), secunet Security Networks (-2,17 Prozent auf 171,00 EUR) und PNE (-2,09 Prozent auf 9,83 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 396 495 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,891 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

