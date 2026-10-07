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SDAX-Entwicklung 07.10.2026 12:26:48

Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Der SDAX zeigt sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,28 Prozent auf 18 333,44 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,802 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,505 Prozent auf 18 291,95 Punkte an der Kurstafel, nach 18 384,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 291,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 433,30 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 0,453 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 753,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 148,27 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 17 354,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,63 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Befesa (+ 3,67 Prozent auf 36,75 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,46 Prozent auf 70,20 EUR), SGL Carbon SE (+ 3,35 Prozent auf 5,56 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,00 Prozent auf 12,38 EUR) und HelloFresh (+ 2,35 Prozent auf 2,39 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen NORMA Group SE (-3,36 Prozent auf 16,70 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,08 Prozent auf 15,75 EUR), OHB SE (-2,50 Prozent auf 163,80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,30 Prozent auf 63,65 EUR) und Deutsche Euroshop (-2,29 Prozent auf 16,20 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die SGL Carbon SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 465 421 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,282 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,85 1,49% 1&1 AG
Befesa 36,05 2,41% Befesa
Deutsche Euroshop AG 16,32 -1,81% Deutsche Euroshop AG
Eckert & Ziegler 12,35 2,49% Eckert & Ziegler
FRIEDRICH VORWERK 62,70 -3,02% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 3,99 -0,87% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,44 3,70% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,10 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,20 -5,88% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,75 -1,98% Mutares
NORMA Group SE 16,16 -5,61% NORMA Group SE
OHB SE 161,20 -3,82% OHB SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 72,50 7,01% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SGL Carbon SE 5,50 2,04% SGL Carbon SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 231,44 -0,83%

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