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Marktbericht 30.10.2026 17:58:42

Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich leichter

Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich leichter

SDAX-Kurs am Freitag zum Handelsende.

Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 2,02 Prozent tiefer bei 18 046,98 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,908 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,161 Prozent tiefer bei 18 388,85 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 418,50 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 021,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 388,85 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0,590 Prozent zurück. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 18 430,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der SDAX noch bei 18 462,31 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 16 855,85 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,98 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 2,61 Prozent auf 94,30 EUR), Energiekontor (+ 2,40 Prozent auf 23,50 EUR), Douglas (+ 1,31 Prozent auf 7,74 EUR), tonies (+ 1,18 Prozent auf 13,74 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 1,01 Prozent auf 16,04 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil LPKF Laser Electronics (-8,48 Prozent auf 10,25 EUR), OHB SE (-8,20 Prozent auf 224,00 EUR), SGL Carbon SE (-8,18 Prozent auf 5,00 EUR), PVA TePla (-7,70 Prozent auf 29,72 EUR) und Basler (-7,16 Prozent auf 22,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 588 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,086 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,34 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,95 0,00% 1&1 AG
ATOSS Software AG 93,40 1,41% ATOSS Software AG
Basler AG 22,80 -5,59% Basler AG
Deutsche Euroshop AG 15,92 0,25% Deutsche Euroshop AG
Douglas AG 7,65 1,32% Douglas AG
Energiekontor AG 23,10 1,09% Energiekontor AG
HAMBORNER REIT 4,00 -0,25% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,14 -3,79% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,20 0,61% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,15 -7,31% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,20 -3,68% Mutares
OHB SE 221,50 -9,78% OHB SE
PVA TePla AG 29,54 -7,92% PVA TePla AG
SGL Carbon SE 4,99 -7,93% SGL Carbon SE
tonies 13,70 1,18% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 056,13 -1,97%

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