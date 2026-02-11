Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Kursentwicklung 11.02.2026 17:59:39

Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Der SDAX zeigte sich schlussendlich mit negativen Notierungen.

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,07 Prozent auf 18 122,87 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 96,492 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,341 Prozent schwächer bei 18 255,94 Punkten, nach 18 318,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 271,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 031,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,765 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SDAX mit 18 118,57 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 946,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der SDAX-Kurs bei 14 754,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,42 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 9,75 Prozent auf 25,66 EUR), SCHOTT Pharma (+ 6,39 Prozent auf 15,64 EUR), Grand City Properties (+ 4,40 Prozent auf 10,44 EUR), Energiekontor (+ 3,67 Prozent auf 39,50 EUR) und Salzgitter (+ 3,61 Prozent auf 55,95 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Gerresheimer (-31,36 Prozent auf 18,67 EUR), HelloFresh (-8,09 Prozent auf 5,48 EUR), adesso SE (-7,75 Prozent auf 65,50 EUR), Hypoport SE (-7,47 Prozent auf 86,70 EUR) und GFT SE (-6,67 Prozent auf 17,06 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Gerresheimer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 4 075 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,978 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,32 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu GFT SE

mehr Nachrichten

Analysen zu GFT SE

mehr Analysen
14.11.25 GFT Buy Warburg Research
14.11.25 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 GFT Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adesso SE 63,60 0,95% adesso SE
Douglas AG 11,00 0,00% Douglas AG
Energiekontor AG 38,20 0,92% Energiekontor AG
Gerresheimer AG 19,95 3,69% Gerresheimer AG
GFT SE 16,62 0,00% GFT SE
Grand City Properties S.A. 10,16 -0,20% Grand City Properties S.A.
HelloFresh 5,20 1,80% HelloFresh
Hypoport SE 85,60 -0,12% Hypoport SE
Mutares 31,55 1,12% Mutares
Salzgitter 52,05 -1,23% Salzgitter
Schaeffler AG 10,81 2,08% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 15,02 1,49% SCHOTT Pharma
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 24,26 1,85% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 840,08 0,89%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen