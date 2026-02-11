Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Minus von 1,07 Prozent auf 18 122,87 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 96,492 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,341 Prozent schwächer bei 18 255,94 Punkten, nach 18 318,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 271,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 031,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,765 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SDAX mit 18 118,57 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 946,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der SDAX-Kurs bei 14 754,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,42 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 9,75 Prozent auf 25,66 EUR), SCHOTT Pharma (+ 6,39 Prozent auf 15,64 EUR), Grand City Properties (+ 4,40 Prozent auf 10,44 EUR), Energiekontor (+ 3,67 Prozent auf 39,50 EUR) und Salzgitter (+ 3,61 Prozent auf 55,95 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Gerresheimer (-31,36 Prozent auf 18,67 EUR), HelloFresh (-8,09 Prozent auf 5,48 EUR), adesso SE (-7,75 Prozent auf 65,50 EUR), Hypoport SE (-7,47 Prozent auf 86,70 EUR) und GFT SE (-6,67 Prozent auf 17,06 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Gerresheimer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 4 075 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,978 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,32 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at