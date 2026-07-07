Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Heidelberger Druckmaschinen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

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Marktbericht 07.07.2026 17:59:04

Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Abgaben

Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Abgaben

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1,89 Prozent leichter bei 18 188,43 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,383 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,187 Prozent auf 18 574,10 Punkte an der Kurstafel, nach 18 539,47 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 173,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 583,20 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 18 433,82 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 07.04.2026, mit 16 533,73 Punkten bewertet. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 07.07.2025, mit 17 610,95 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,80 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Südzucker (+ 2,60 Prozent auf 11,06 EUR), Nagarro SE (+ 2,39 Prozent auf 77,00 EUR), ATOSS Software (+ 1,66 Prozent auf 73,60 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,61 Prozent auf 8,20 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 1,24 Prozent auf 4,49 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-12,50 Prozent auf 17,15 EUR), Basler (-10,34 Prozent auf 24,70 EUR), ASTA Energy Solutions (-10,03 Prozent auf 62,80 EUR), SMA Solar (-8,56 Prozent auf 52,85 EUR) und PVA TePla (-8,22 Prozent auf 36,84 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 078 192 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Fielmann-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,686 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

ASTA Energy Solutions 63,00 0,64% ASTA Energy Solutions
ATOSS Software AG 73,20 -0,81% ATOSS Software AG
Basler AG 27,25 12,14% Basler AG
Fielmann AG 43,05 -1,60% Fielmann AG
HAMBORNER REIT 4,42 -0,90% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,38 0,58% Heidelberger Druckmaschinen AG
HORNBACH Holding 79,60 -2,93% HORNBACH Holding
LPKF Laser & Electronics AG 16,90 -1,17% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,95 -2,18% Mutares
Nagarro SE 77,10 0,78% Nagarro SE
PATRIZIA SE 8,18 0,86% PATRIZIA SE
PVA TePla AG 36,36 -1,62% PVA TePla AG
SMA Solar AG 55,05 4,26% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,04 0,18% Südzucker AG (Suedzucker AG)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 051,82 -0,53%

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