Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Abgaben

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1,89 Prozent leichter bei 18 188,43 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,383 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,187 Prozent auf 18 574,10 Punkte an der Kurstafel, nach 18 539,47 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 173,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 583,20 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 18 433,82 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 07.04.2026, mit 16 533,73 Punkten bewertet. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 07.07.2025, mit 17 610,95 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,80 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Südzucker (+ 2,60 Prozent auf 11,06 EUR), Nagarro SE (+ 2,39 Prozent auf 77,00 EUR), ATOSS Software (+ 1,66 Prozent auf 73,60 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,61 Prozent auf 8,20 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 1,24 Prozent auf 4,49 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-12,50 Prozent auf 17,15 EUR), Basler (-10,34 Prozent auf 24,70 EUR), ASTA Energy Solutions (-10,03 Prozent auf 62,80 EUR), SMA Solar (-8,56 Prozent auf 52,85 EUR) und PVA TePla (-8,22 Prozent auf 36,84 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 078 192 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Fielmann-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,686 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at