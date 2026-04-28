Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot

Das macht der SDAX heute.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 17 625,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,605 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 652,88 Zählern und damit 0,097 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 670,01 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 17 625,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 659,03 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SDAX mit 16 338,41 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 319,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der SDAX mit 15 606,24 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,56 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell init innovation in traffic systems SE (+ 10,85 Prozent auf 49,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,54 Prozent auf 37,74 EUR), pbb (+ 2,10 Prozent auf 3,21 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,62 Prozent auf 75,40 EUR) und SMA Solar (+ 1,19 Prozent auf 50,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Shelly (-2,16 Prozent auf 54,40 EUR), Springer Nature (-2,03 Prozent auf 19,32 EUR), Grand City Properties (-1,79 Prozent auf 9,88 EUR), TeamViewer (-1,68 Prozent auf 4,70 EUR) und Nagarro SE (-1,54 Prozent auf 43,42 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,113 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at