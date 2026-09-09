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Index-Bewegung 09.09.2026 09:28:54

Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart schwächer

Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart schwächer

Das macht der SDAX heute.

Am Mittwoch verliert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,52 Prozent auf 18 692,69 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 94,479 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,322 Prozent auf 18 730,69 Punkte an der Kurstafel, nach 18 791,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 692,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 746,34 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,275 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 659,63 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 024,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 595,52 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell ASTA Energy Solutions (+ 1,21 Prozent auf 66,80 EUR), PNE (+ 0,96 Prozent auf 7,37 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,44 Prozent auf 22,70 EUR), Südzucker (+ 0,31 Prozent auf 12,80 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,25 Prozent auf 31,70 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil OHB SE (-1,84 Prozent auf 181,80 EUR), Hypoport SE (-1,75 Prozent auf 81,50 EUR), Basler (-1,48 Prozent auf 23,30 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,48 Prozent auf 13,35 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,43 Prozent auf 55,25 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 45 267 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,194 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 0,63% 1&1 AG
Adtran Networks SE 22,60 0,44% Adtran Networks SE
ASTA Energy Solutions 65,80 1,23% ASTA Energy Solutions
Basler AG 22,95 0,00% Basler AG
EVOTEC SE 3,14 -0,06% EVOTEC SE
Hypoport SE 81,90 0,86% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 79,40 -0,38% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,15 -0,75% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,60 -0,39% Mutares
OHB SE 180,80 -0,11% OHB SE
PNE AG 7,25 0,42% PNE AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 52,30 -1,13% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,84 1,10% Südzucker AG (Suedzucker AG)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,72 1,08% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 560,24 -1,23%

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