HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
|SDAX im Blick
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17.03.2026 09:28:41
Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben
Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,68 Prozent auf 16 652,98 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die SDAX-Mitglieder sind damit 82,830 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,174 Prozent auf 16 737,04 Punkte an der Kurstafel, nach 16 766,25 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 652,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 737,04 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Vor einem Monat, am 17.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 846,06 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 17.12.2025, bei 16 629,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der SDAX mit 16 155,63 Punkten berechnet.
Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,05 Prozent ein. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 480,20 Punkten.
Die Tops und Flops im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Springer Nature (+ 4,65 Prozent auf 15,76 EUR), KSB SE (+ 0,84 Prozent auf 1 205,00 EUR), Drägerwerk (+ 0,81) Prozent auf 86,90 EUR), Dermapharm (+ 0,61 Prozent auf 41,25 EUR) und HORNBACH (+ 0,49 Prozent auf 81,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Energiekontor (-4,20 Prozent auf 36,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,57 Prozent auf 58,75 EUR), secunet Security Networks (-2,44 Prozent auf 184,00 EUR), Siltronic (-2,30 Prozent auf 55,20 EUR) und JENOPTIK (-2,05 Prozent auf 25,82 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Klöckner-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 62 782 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,108 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,02 erwartet. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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