Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels fester

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 12 836,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 104,087 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,098 Prozent auf 12 809,78 Punkte an der Kurstafel, nach 12 822,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12 805,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 836,60 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 153,38 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.07.2023, den Wert von 13 256,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, lag der SDAX-Kurs bei 10 419,97 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,22 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Siltronic (+ 8,68 Prozent auf 87,00 EUR), 1&1 (+ 3,64 Prozent auf 17,08 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,43 Prozent auf 33,94 EUR), GFT SE (+ 1,18 Prozent auf 27,34 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,09 Prozent auf 65,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Grand City Properties (-5,28 Prozent auf 8,62 EUR), PATRIZIA SE (-2,13 Prozent auf 7,82 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1,71 Prozent auf 20,70 EUR), DWS Group GmbH (-1,60 Prozent auf 30,74 EUR) und ADTRAN (-1,52 Prozent auf 7,80 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 155 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 9,355 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at