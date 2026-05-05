Handel in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,77 Prozent fester bei 18 148,19 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90,055 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 18 031,37 Punkte an der Kurstafel, nach 18 008,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 148,19 Punkte, das Tagestief hingegen 18 031,37 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, stand der SDAX bei 16 724,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17 878,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Stand von 16 124,86 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,57 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 18 480,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Springer Nature (+ 8,17 Prozent auf 21,85 EUR), SMA Solar (+ 3,89 Prozent auf 56,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,63 Prozent auf 40,54 EUR), INDUS (+ 2,32 Prozent auf 30,90 EUR) und secunet Security Networks (+ 2,22 Prozent auf 184,40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil KSB SE (-1,86 Prozent auf 952,00 EUR), Douglas (-1,71 Prozent auf 9,22 EUR), Einhell Germany vz (-1,44 Prozent auf 75,50 EUR), Klöckner (-0,96 Prozent auf 12,44 EUR) und Verve Group (-0,93 Prozent auf 1,60 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 116 926 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,980 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at