Handel in Frankfurt: SDAX zum Start mit Gewinnen

Der SDAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,10 Prozent stärker bei 17 962,82 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 86,281 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,533 Prozent fester bei 17 862,42 Punkten, nach 17 767,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 818,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 962,82 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 29.05.2026, mit 19 192,97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 16 338,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 429,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,50 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 88,92 Prozent auf 76,40 EUR), HelloFresh (+ 6,19 Prozent auf 4,07 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,27 Prozent auf 22,00 EUR), GFT SE (+ 2,44 Prozent auf 20,95 EUR) und TeamViewer (+ 2,42 Prozent auf 4,92 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil PNE (-2,99 Prozent auf 10,40 EUR), 1&1 (-1,72 Prozent auf 20,05 EUR), Springer Nature (-1,26 Prozent auf 18,78 EUR), PVA TePla (-1,15 Prozent auf 43,14 EUR) und Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 82,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 243 360 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,783 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at