Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagnachmittag

Am Freitag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,50 Prozent schwächer bei 24 618,98 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,070 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,585 Prozent tiefer bei 24 848,51 Punkten, nach 24 994,83 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 869,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 547,70 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,67 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 26.05.2026, den Stand von 25 184,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, stand der DAX noch bei 22 612,97 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 26.06.2025, den Wert von 23 649,30 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0,325 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 134,20 EUR), Henkel vz (+ 0,91 Prozent auf 73,28 EUR), EON SE (+ 0,83 Prozent auf 18,15 EUR), Beiersdorf (+ 0,60 Prozent auf 74,38 EUR) und Vonovia SE (+ 0,47 Prozent auf 21,51 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Zalando (-6,95 Prozent auf 24,75 EUR), Siemens Energy (-5,29 Prozent auf 154,82 EUR), Infineon (-4,13 Prozent auf 78,62 EUR), BMW (-3,39 Prozent auf 58,72 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-3,21 Prozent auf 74,82 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 724 405 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 206,879 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at