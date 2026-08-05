Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Index-Performance im Blick
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05.08.2026 12:26:30
Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Mittwochmittag
Am Mittwoch notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,03 Prozent schwächer bei 26 195,58 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,170 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,729 Prozent höher bei 26 393,43 Punkten, nach 26 202,35 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 403,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 194,42 Punkten lag.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25 779,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der DAX noch bei 24 401,70 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Wert von 23 846,07 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6,75 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 403,81 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 6,27 Prozent auf 47,14 EUR), Bayer (+ 4,00 Prozent auf 50,18 EUR), Rheinmetall (+ 2,32 Prozent auf 1 228,60 EUR), Beiersdorf (+ 2,12 Prozent auf 79,86 EUR) und SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 170,12 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Infineon (-4,54 Prozent auf 60,83 EUR), Continental (-2,64 Prozent auf 69,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,29 Prozent auf 56,40 EUR), Vonovia SE (-2,26 Prozent auf 21,15 EUR) und Deutsche Telekom (-2,12 Prozent auf 27,26 EUR).
Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 540 656 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217,474 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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