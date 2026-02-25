Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX im Blick 25.02.2026 15:59:24

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Der MDAX verbucht am Mittwoch Zuwächse.

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,21 Prozent auf 31 475,44 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 374,479 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,078 Prozent höher bei 31 433,89 Punkten, nach 31 409,50 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 31 364,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 624,43 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,885 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 31 746,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 015,89 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 28 086,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,60 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 597,95 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 20,83 Prozent auf 42,34 EUR), Sartorius vz (+ 1,80 Prozent auf 237,50 EUR), thyssenkrupp (+ 1,68 Prozent auf 10,57 EUR), AIXTRON SE (+ 1,28 Prozent auf 24,47 EUR) und K+S (+ 1,21 Prozent auf 15,06 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-15,52 Prozent auf 16,39 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,42 Prozent auf 59,35 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,00 Prozent auf 93,75 EUR), IONOS (-2,82 Prozent auf 22,40 EUR) und Ströer SE (-2,51 Prozent auf 32,95 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Nordex-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 000 454 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,310 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
24.02.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 TeamViewer Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
10.02.26 TeamViewer Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 24,23 -0,37% AIXTRON SE
AUTO1 15,93 -18,01% AUTO1
IONOS 21,75 -5,43% IONOS
K+S AG 14,96 0,34% K+S AG
Nordex AG 40,78 16,31% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,21 -0,65% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 60,00 -2,60% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Sartorius AG Vz. 238,00 2,23% Sartorius AG Vz.
Ströer SE & Co. KGaA 32,70 -2,97% Ströer SE & Co. KGaA
TeamViewer 4,54 0,31% TeamViewer
thyssenkrupp AG 10,71 2,15% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 94,70 -1,71% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 431,62 0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen