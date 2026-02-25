Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,21 Prozent auf 31 475,44 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 374,479 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,078 Prozent höher bei 31 433,89 Punkten, nach 31 409,50 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 31 364,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 624,43 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,885 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 31 746,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 015,89 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 28 086,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,60 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 597,95 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 20,83 Prozent auf 42,34 EUR), Sartorius vz (+ 1,80 Prozent auf 237,50 EUR), thyssenkrupp (+ 1,68 Prozent auf 10,57 EUR), AIXTRON SE (+ 1,28 Prozent auf 24,47 EUR) und K+S (+ 1,21 Prozent auf 15,06 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-15,52 Prozent auf 16,39 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,42 Prozent auf 59,35 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,00 Prozent auf 93,75 EUR), IONOS (-2,82 Prozent auf 22,40 EUR) und Ströer SE (-2,51 Prozent auf 32,95 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Nordex-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 000 454 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,310 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at