TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|MDAX im Blick
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01.07.2026 15:58:44
Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell
Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,20 Prozent auf 31 871,84 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 342,125 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,237 Prozent höher bei 31 884,62 Punkten, nach 31 809,10 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 31 731,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 972,76 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,627 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 01.06.2026, den Wert von 32 899,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 29 205,84 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 30 247,39 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,88 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 4,61 Prozent auf 55,55 EUR), HENSOLDT (+ 4,40 Prozent auf 70,74 EUR), RENK (+ 3,92 Prozent auf 43,83 EUR), Salzgitter (+ 3,27 Prozent auf 46,74 EUR) und KION GROUP (+ 2,97 Prozent auf 39,92 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil TAG Immobilien (-3,33 Prozent auf 13,64 EUR), Aurubis (-2,70 Prozent auf 176,30 EUR), LANXESS (-2,44 Prozent auf 14,79 EUR), Lufthansa (-2,30 Prozent auf 9,78 EUR) und LEG Immobilien (-1,90 Prozent auf 54,20 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 913 557 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,909 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick
Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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