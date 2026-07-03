Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,85 Prozent auf 32 820,40 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 350,015 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,507 Prozent höher bei 32 709,83 Punkten, nach 32 544,86 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 32 709,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 876,96 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 3,62 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.06.2026, den Wert von 32 736,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 28 916,26 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 30 388,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,94 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 5,12 Prozent auf 48,88 EUR), Salzgitter (+ 4,68 Prozent auf 51,00 EUR), Siltronic (+ 4,38 Prozent auf 88,10 EUR), thyssenkrupp (+ 4,05 Prozent auf 11,83 EUR) und Bilfinger SE (+ 4,00 Prozent auf 87,10 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Nemetschek SE (-1,53 Prozent auf 54,85 EUR), Sartorius vz (-1,43 Prozent auf 227,80 EUR), IONOS (-1,25 Prozent auf 28,36 EUR), United Internet (-1,11 Prozent auf 23,24 EUR) und TUI (-1,08 Prozent auf 7,15 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 960 180 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,594 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at