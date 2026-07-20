Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Kaum bewegt zeigt sich der MDAX heute.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,14 Prozent tiefer bei 31 818,62 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 350,873 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,379 Prozent tiefer bei 31 743,84 Punkten, nach 31 864,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 598,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 852,98 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 32 638,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 505,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, betrug der MDAX-Kurs 31 098,37 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,71 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nordex (+ 4,35 Prozent auf 41,30 EUR), Salzgitter (+ 2,89 Prozent auf 56,95 EUR), JENOPTIK (+ 1,40) Prozent auf 39,18 EUR), TRATON (+ 1,35 Prozent auf 36,00 EUR) und PUMA SE (+ 1,22 Prozent auf 29,03 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Siltronic (-4,08 Prozent auf 82,30 EUR), WACKER CHEMIE (-2,17 Prozent auf 87,80 EUR), Aroundtown SA (-2,17 Prozent auf 2,08 EUR), LEG Immobilien (-2,09 Prozent auf 51,55 EUR) und Lufthansa (-1,98 Prozent auf 8,82 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 971 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,148 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,77 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at