Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Montagmittag

Der MDAX zeigt sich heute im Minus.

Am Montag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,50 Prozent tiefer bei 31 189,72 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 352,088 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,380 Prozent leichter bei 31 543,31 Punkten, nach 31 663,79 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 31 619,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 141,80 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 464,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der MDAX bei 32 083,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 30 175,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,678 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 3,42 Prozent auf 60,40 EUR), IONOS (+ 1,55 Prozent auf 35,30 EUR), HENSOLDT (+ 1,54 Prozent auf 77,82 EUR), Talanx (+ 1,32 Prozent auf 122,80 EUR) und RENK (+ 1,32 Prozent auf 42,29 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-10,28 Prozent auf 33,68 EUR), JENOPTIK (-8,91 Prozent auf 37,60 EUR), Siltronic (-8,65 Prozent auf 68,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,28 Prozent auf 66,20 EUR) und Salzgitter (-7,03 Prozent auf 51,60 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 036 598 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,002 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,35 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at