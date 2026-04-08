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Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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TecDAX-Kursentwicklung 08.04.2026 15:59:11

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 4,72 Prozent fester bei 3 587,43 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 506,542 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 4,63 Prozent auf 3 584,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 425,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 612,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 569,43 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 3,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 607,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, notierte der TecDAX bei 3 780,05 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 3 294,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,02 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 11,42 Prozent auf 42,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,90 Prozent auf 56,30 EUR), Siltronic (+ 8,23 Prozent auf 59,20 EUR), AIXTRON SE (+ 8,19 Prozent auf 36,73 EUR) und Sartorius vz (+ 7,26 Prozent auf 223,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (+ 0,08 Prozent auf 24,82 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,58 Prozent auf 30,99 EUR), 1&1 (+ 0,84 Prozent auf 24,10 EUR), United Internet (+ 1,15 Prozent auf 28,10 EUR) und HENSOLDT (+ 1,16 Prozent auf 81,94 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 068 466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 173,849 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,15 0,00% 1&1 AG
AIXTRON SE 36,56 -1,77% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 77,40 -2,03% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 31,22 -0,03% Deutsche Telekom AG
freenet AG 27,46 -0,44% freenet AG
HENSOLDT 79,98 -2,56% HENSOLDT
Infineon AG 41,98 -1,26% Infineon AG
IONOS 24,32 -0,82% IONOS
SAP SE 144,06 -1,14% SAP SE
Sartorius AG Vz. 217,20 -0,73% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 58,15 -0,26% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 56,05 0,45% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,30 -3,15% TeamViewer
United Internet AG 27,86 -0,64% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 531,19 -1,79%

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