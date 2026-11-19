TecDAX
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19.11.2026 15:58:44
Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags
Am Donnerstag geht es im TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 3 958,97 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 567,268 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,385 Prozent höher bei 3 968,05 Punkten, nach 3 952,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 003,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 954,36 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,99 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 19.10.2026, mit 4 010,90 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 059,16 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 3 420,99 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,23 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 8,70 Prozent auf 185,00 EUR), AIXTRON SE (+ 4,61 Prozent auf 33,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,74 Prozent auf 111,00 EUR), PVA TePla (+ 3,71 Prozent auf 27,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,22 Prozent auf 50,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SAP SE (-3,21 Prozent auf 187,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,76 Prozent auf 21,84 EUR), freenet (-1,56 Prozent auf 23,98 EUR), United Internet (-1,55 Prozent auf 24,20 EUR) und Drägerwerk (-1,18 Prozent auf 117,60 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 684 132 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 227,492 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|29,88
|-5,80%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|117,20
|1,21%
|Elmos Semiconductor
|105,60
|-2,94%
|freenet AG
|24,66
|3,61%
|OHB SE
|176,80
|-1,23%
|PVA TePla AG
|25,44
|-5,29%
|SAP SE
|184,60
|-0,38%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|45,66
|-3,30%
|TeamViewer
|4,47
|0,86%
|United Internet AG
|24,36
|0,74%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|21,22
|-0,38%
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