PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Index-Performance im Fokus
|
08.01.2026 15:59:00
Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,21 Prozent schwächer bei 31 995,91 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 376,156 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,061 Prozent leichter bei 32 045,01 Punkten in den Handel, nach 32 064,64 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 778,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 125,91 Punkten.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,68 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 29 665,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 848,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 574,85 Punkten.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 7,60 Prozent auf 82,80 EUR), PUMA SE (+ 4,19 Prozent auf 23,39 EUR), RENK (+ 3,64 Prozent auf 64,11 EUR), RATIONAL (+ 2,92 Prozent auf 687,50 EUR) und Fraport (+ 2,58 Prozent auf 75,45 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-3,33 Prozent auf 20,06 EUR), Aurubis (-2,51 Prozent auf 128,40 EUR), TRATON (-2,48 Prozent auf 31,44 EUR), LANXESS (-2,40 Prozent auf 17,07 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,39 Prozent auf 41,62 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 786 780 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,428 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,32 erwartet. Die Evonik-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu PUMA SE
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
08.01.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.01.26
|Mögliches Anta-Interesse beflügelt PUMA-Aktie (dpa-AFX)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|EQS-News: PUMA appoints Nadia Kokni as Vice President Global Brand Marketing (EQS Group)
|
08.01.26
|EQS-News: PUMA ernennt Nadia Kokni zur Vice President Global Brand Marketing (EQS Group)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)