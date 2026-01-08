PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 08.01.2026 15:59:00

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Der MDAX sinkt derzeit.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,21 Prozent schwächer bei 31 995,91 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 376,156 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,061 Prozent leichter bei 32 045,01 Punkten in den Handel, nach 32 064,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 778,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 125,91 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,68 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 29 665,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 848,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 574,85 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 7,60 Prozent auf 82,80 EUR), PUMA SE (+ 4,19 Prozent auf 23,39 EUR), RENK (+ 3,64 Prozent auf 64,11 EUR), RATIONAL (+ 2,92 Prozent auf 687,50 EUR) und Fraport (+ 2,58 Prozent auf 75,45 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-3,33 Prozent auf 20,06 EUR), Aurubis (-2,51 Prozent auf 128,40 EUR), TRATON (-2,48 Prozent auf 31,44 EUR), LANXESS (-2,40 Prozent auf 17,07 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,39 Prozent auf 41,62 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 786 780 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,428 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,32 erwartet. Die Evonik-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten