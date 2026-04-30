Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags

Am Donnerstag geht es im SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,54 Prozent auf 17 736,80 Punkte nach oben. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 88,542 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,578 Prozent auf 17 539,55 Punkte an der Kurstafel, nach 17 641,57 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 483,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 736,80 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,110 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der SDAX mit 16 389,79 Punkten berechnet. Der SDAX notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 18 040,35 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, stand der SDAX noch bei 15 756,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,11 Prozent auf 75,30 EUR), SFC Energy (+ 4,99 Prozent auf 18,10 EUR), Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 78,35 EUR), PVA TePla (+ 4,04 Prozent auf 36,60 EUR) und Südzucker (+ 3,55 Prozent auf 12,24 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Befesa (-4,90 Prozent auf 32,00 EUR), Nagarro SE (-3,87 Prozent auf 42,70 EUR), Alzchem Group (-3,79 Prozent auf 167,50 EUR), Fielmann (-3,34 Prozent auf 41,95 EUR) und Verve Group (-2,06 Prozent auf 1,47 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 275 757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,972 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at