Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag steigt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,50 Prozent auf 4 087,93 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 568,937 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,527 Prozent auf 4 089,06 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 075,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 093,31 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,141 Prozent aufwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 3 870,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der TecDAX mit 3 762,34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 759,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell CANCOM SE (+ 3,96 Prozent auf 22,30 EUR), Siltronic (+ 2,88 Prozent auf 85,60 EUR), HENSOLDT (+ 2,54 Prozent auf 94,46 EUR), QIAGEN (+ 2,04 Prozent auf 37,80 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,01 Prozent auf 30,42 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-6,08 Prozent auf 3,62 EUR), Nordex (-2,33 Prozent auf 39,38 EUR), AIXTRON SE (-2,02 Prozent auf 42,18 EUR), Eckert Ziegler (-1,75 Prozent auf 13,51 EUR) und Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 57,45 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 831 034 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 208,564 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at