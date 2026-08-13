Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|XETRA-Handel im Fokus
|
13.08.2026 12:27:44
Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag
Am Donnerstag steigt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,50 Prozent auf 4 087,93 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 568,937 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,527 Prozent auf 4 089,06 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,62 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 075,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 093,31 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,141 Prozent aufwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 3 870,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der TecDAX mit 3 762,34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 759,17 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell CANCOM SE (+ 3,96 Prozent auf 22,30 EUR), Siltronic (+ 2,88 Prozent auf 85,60 EUR), HENSOLDT (+ 2,54 Prozent auf 94,46 EUR), QIAGEN (+ 2,04 Prozent auf 37,80 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,01 Prozent auf 30,42 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-6,08 Prozent auf 3,62 EUR), Nordex (-2,33 Prozent auf 39,38 EUR), AIXTRON SE (-2,02 Prozent auf 42,18 EUR), Eckert Ziegler (-1,75 Prozent auf 13,51 EUR) und Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 57,45 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 831 034 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 208,564 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
13.08.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
13.08.26
|Radiopharmaka stützen Eckert & Ziegler - Operativer Gewinn sinkt aber (dpa-AFX)
|
13.08.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler Remains on Track in the First Half of 2026 (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: Eckert & Ziegler im ersten Halbjahr 2026 auf Kurs (EQS Group)
|
11.08.26
|TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Eckert & Ziegler
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|42,23
|1,15%
|CANCOM SE
|22,50
|4,41%
|Carl Zeiss Meditec AG
|31,76
|5,24%
|Eckert & Ziegler
|13,59
|0,44%
|EVOTEC SE
|3,48
|-1,69%
|freenet AG
|23,84
|-0,25%
|HENSOLDT
|96,36
|4,38%
|Infineon AG
|62,86
|1,06%
|Nemetschek SE
|62,20
|6,87%
|Nordex AG
|39,46
|0,97%
|QIAGEN N.V.
|37,86
|0,99%
|SAP SE
|183,64
|1,56%
|Siltronic AG
|88,10
|1,26%
|TeamViewer
|6,85
|4,42%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,68
|2,27%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 143,54
|1,98%