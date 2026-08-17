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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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XETRA-Handel im Blick 17.08.2026 16:00:11

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Der TecDAX zeigt sich am Montag in Rot.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent leichter bei 4 092,46 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 568,683 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,095 Prozent schwächer bei 4 101,98 Punkten in den Montagshandel, nach 4 105,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4 079,19 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 115,42 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 17.07.2026, mit 3 770,35 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 3 795,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 3 766,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 12,92 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 2,18 Prozent auf 42,17 EUR), Nordex (+ 1,28 Prozent auf 39,70 EUR), Siltronic (+ 1,08 Prozent auf 88,65 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,66 Prozent auf 152,60 EUR) und JENOPTIK (+ 0,52 Prozent auf 42,20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil CANCOM SE (-2,92 Prozent auf 21,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,85 Prozent auf 31,36 EUR), United Internet (-2,61 Prozent auf 23,90 EUR), TeamViewer (-2,06 Prozent auf 6,67 EUR) und EVOTEC SE (-1,92 Prozent auf 3,38 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 056 698 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 207,918 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,59 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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