Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent leichter bei 3 969,39 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 583,181 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,057 Prozent stärker bei 3 992,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 990,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 967,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 028,42 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 4 015,21 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 4 051,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 416,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,52 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 6,09 Prozent auf 118,40 EUR), Siltronic (+ 4,85 Prozent auf 55,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,63 Prozent auf 48,44 EUR), EVOTEC SE (+ 1,82 Prozent auf 2,80 EUR) und Infineon (+ 1,57 Prozent auf 49,45 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-5,93 Prozent auf 32,36 EUR), Nemetschek SE (-4,68 Prozent auf 58,10 EUR), SAP SE (-2,82 Prozent auf 195,82 EUR), SMA Solar (-2,43 Prozent auf 45,68 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,24 Prozent auf 22,72 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 923 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at