Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Dienstagnachmittag

Anleger in Frankfurt treten am zweiten Tag der Woche den Rückzug an.

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,33 Prozent auf 31 574,66 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 350,697 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,123 Prozent höher bei 31 719,68 Punkten, nach 31 680,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 563,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 790,31 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 638,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 347,93 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 31 339,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,92 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,02 Prozent auf 82,30 EUR), AIXTRON SE (+ 6,86 Prozent auf 41,88 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,68 Prozent auf 157,60 EUR), JENOPTIK (+ 3,48 Prozent auf 39,90 EUR) und AUMOVIO (+ 2,57 Prozent auf 35,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Sartorius vz (-9,31 Prozent auf 215,30 EUR), AUTO1 (-3,03 Prozent auf 24,36 EUR), Salzgitter (-2,87 Prozent auf 54,15 EUR), WACKER CHEMIE (-2,69 Prozent auf 84,90 EUR) und Nemetschek SE (-1,79 Prozent auf 54,90 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 585 397 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39,997 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,78 erwartet. Mit 8,31 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at