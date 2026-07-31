Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag

Der MDAX zeigt sich am fünften Tag der Woche kaum verändert.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 32 241,70 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 356,144 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,132 Prozent stärker bei 32 259,28 Punkten, nach 32 216,66 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 240,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 32 540,45 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,030 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der MDAX auf 31 809,10 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wies der MDAX einen Wert von 30 589,95 Punkten auf. Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 31 004,40 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 8,48 Prozent auf 37,37 EUR), Siltronic (+ 5,81 Prozent auf 78,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,13 Prozent auf 76,85 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,01 Prozent auf 89,40 EUR) und JENOPTIK (+ 3,90 Prozent auf 37,86 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Schaeffler (-14,59 Prozent auf 6,91 EUR), HENSOLDT (-6,76 Prozent auf 78,30 EUR), KION GROUP (-3,62 Prozent auf 38,61 EUR), IONOS (-2,73 Prozent auf 31,34 EUR) und FUCHS SE VZ (-2,70 Prozent auf 40,38 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 729 486 Aktien gehandelt. Mit 39,751 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at