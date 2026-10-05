EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 05.10.2026 15:58:42

Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

Das macht der TecDAX am Montag.

Am Montag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,06 Prozent auf 4 079,54 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 565,479 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4 091,47 Zählern und damit 0,234 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 081,92 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 049,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 101,09 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 4 022,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Wert von 3 899,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 734,20 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,56 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 5,41 Prozent auf 6,73 EUR), Nemetschek SE (+ 3,42 Prozent auf 63,55 EUR), HENSOLDT (+ 2,47 Prozent auf 81,30 EUR), EVOTEC SE (+ 2,40 Prozent auf 2,99 EUR) und SAP SE (+ 2,39 Prozent auf 188,32 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,00 Prozent auf 73,15 EUR), JENOPTIK (-3,38 Prozent auf 42,36 EUR), SMA Solar (-2,53 Prozent auf 59,60 EUR), Drägerwerk (-2,39 Prozent auf 114,20 EUR) und PVA TePla (-2,38 Prozent auf 35,22 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 972 409 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 212,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 115,40 -0,86% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 2,95 0,68% EVOTEC SE
freenet AG 22,96 0,26% freenet AG
HENSOLDT 82,50 4,06% HENSOLDT
Infineon AG 63,32 -1,89% Infineon AG
JENOPTIK AG 42,30 -3,73% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 63,70 3,16% Nemetschek SE
PVA TePla AG 35,12 -2,61% PVA TePla AG
SAP SE 185,74 0,56% SAP SE
SMA Solar AG 59,25 -2,87% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 73,25 -4,37% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,63 4,33% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,48 -0,23% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 078,00 -0,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen