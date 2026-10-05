EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
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05.10.2026 15:58:42
Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag
Am Montag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,06 Prozent auf 4 079,54 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 565,479 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4 091,47 Zählern und damit 0,234 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 081,92 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 049,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 101,09 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 4 022,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Wert von 3 899,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 734,20 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,56 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 5,41 Prozent auf 6,73 EUR), Nemetschek SE (+ 3,42 Prozent auf 63,55 EUR), HENSOLDT (+ 2,47 Prozent auf 81,30 EUR), EVOTEC SE (+ 2,40 Prozent auf 2,99 EUR) und SAP SE (+ 2,39 Prozent auf 188,32 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,00 Prozent auf 73,15 EUR), JENOPTIK (-3,38 Prozent auf 42,36 EUR), SMA Solar (-2,53 Prozent auf 59,60 EUR), Drägerwerk (-2,39 Prozent auf 114,20 EUR) und PVA TePla (-2,38 Prozent auf 35,22 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 972 409 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 212,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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