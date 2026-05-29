Handel in Frankfurt: So steht der DAX aktuell

Am Freitag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,13 Prozent fester bei 25 124,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,082 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,136 Prozent auf 25 126,35 Punkte an der Kurstafel, nach 25 092,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 25 201,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 081,57 Punkten erreichte.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,224 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der DAX einen Stand von 23 954,56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 284,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 933,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,39 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2,62 Prozent auf 191,95 EUR), Zalando (+ 2,54 Prozent auf 23,37 EUR), Continental (+ 1,85 Prozent auf 72,80 EUR), Airbus SE (+ 1,74 Prozent auf 180,86 EUR) und adidas (+ 1,62 Prozent auf 169,85 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Bayer (-4,07 Prozent auf 36,30 EUR), Deutsche Bank (-2,24 Prozent auf 27,77 EUR), Siemens Energy (-2,18 Prozent auf 163,12 EUR), Deutsche Börse (-0,68 Prozent auf 246,50 EUR) und Siemens (-0,39 Prozent auf 270,60 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 382 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 208,899 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at