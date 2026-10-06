Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,37 Prozent auf 25 412,00 Punkte an.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 296,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 522,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26 052,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Wert von 25 826,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 24 453,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,44 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Merck (+ 4,78 Prozent auf 142,55 EUR), QIAGEN (+ 4,59 Prozent auf 42,03 EUR), Henkel vz (+ 2,34 Prozent auf 73,34 EUR), Bayer (+ 2,27 Prozent auf 44,96 EUR) und SAP SE (+ 2,11 Prozent auf 188,94 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-3,24 Prozent auf 948,40 EUR), Airbus SE (-0,49 Prozent auf 188,24 EUR), Daimler Truck (-0,46 Prozent auf 40,89 EUR), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,71 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,32 Prozent auf 68,32 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 247 968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at