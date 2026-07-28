Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Marktbericht
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28.07.2026 15:58:30
Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagnachmittag
Am Dienstag sinkt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,53 Prozent auf 25 339,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25 306,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 555,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 642,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 990,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 970,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 3,34 Prozent auf 61,24 EUR), SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 156,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,06 Prozent auf 1 082,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,03 Prozent auf 46,69 EUR) und Daimler Truck (+ 3,02 Prozent auf 47,75 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Infineon (-6,85 Prozent auf 57,28 EUR), Siemens Energy (-5,97 Prozent auf 139,52 EUR), RWE (-1,88 Prozent auf 56,22 EUR), Siemens (-1,39 Prozent auf 268,95 EUR) und Deutsche Bank (-1,05 Prozent auf 30,66 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 283 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 207,526 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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